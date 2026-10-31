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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Bursaspor Bursaspor: 3 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Bursaspor: 3 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. İlk yarıda Halil Akbunar ile Lewis Baker'in (2) kaydettiği gollerle zirvedeki yerini koruyan Bursaspor, haftayı 31 puanla tamamladı. Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 18:03 Güncelleme:
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        Bursaspor ilk yarıda fişi çekti!

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bursaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 7'de Halil Akbunar ve 12 ile 23. dakikalarda Lewis Baker attı.

        Bu sonucun ardından liderliğini sürdüren Bursaspor, puanını 31'e çıkardı. Bandırmaspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Antalyaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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        #Bandırmaspor
        #1. Lig
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