Bursaspor - İstanbulspor: 4-0 (MAÇ SONUCU)
Bursaspor, 1. Lig'in 5. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 yendi.
Bursa temsilcisi, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini aldı ve 12 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Karşılaşmayı 40 bin 105 taraftar tribünden izledi.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Ayberk Demirbaş, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru, Elitim (Dk. 70 Soner Aydoğdu), Eyüp Akcan (Dk. 79 Baker), Boutrah (Dk. 62 Hüseyin Maldar), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Emir Kaan Gültekin), Iheanacho
İstanbulspor: Alp Tutar, Yusuf Ali Özer (Dk. 81 Deniz Tuncer), Umut İslamoğlu (Dk. 81 Enver Sarıalioğlu), Duran Şahin, Muhlis Dağaşan, Mendy, Abdullaj Dijlan Aydın (Dk. 64 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 64 Vefa Temel), Cham, Araujo
Goller: Dk. 45 ve Dk. 77 Iheanacho, Dk. 58 Halil Akbunar, Dk. 67 Duran Şahin (Kendi kalesine) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Zeki Yavru, Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 56 Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Dk. 21 Araujo, Dk. 29 Dijlan Aydın, Dk. 56 Alp Tutar (İstanbulspor)