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        Can Öncü Portekiz'deki ilk yarışı 21. sırada tamamladı

        Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağında hafta sonunun ilk yarışını 21. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        Can Öncü Portekiz'deki ilk yarışı 21. sırada tamamladı

        Dünya Supersport Şampiyonası'nın Estoril Pisti'nde düzenlenen ayağındaki 18 turluk ilk yarışta mücadele eden Ten Kate Yamaha takımı pilotu ve Red Bull sporcusu Can Öncü, yarışa ilk sıradan başlamasına rağmen liderlik mücadelesi sırasında kaza yaptı. Yeniden piste dönen milli sporcu, yarışı 21. sırada bitirdi.

        QJMOTOR takımı adına yarışan Red Bull sporcusu milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yarışın ilk turlarında kaza yaparak mücadeleyi tamamlayamadı.

        Estoril'deki ilk yarışı PTR Triumph Factory Racing takımının Büyük Britanyalı motosikletçisi Tom Booth-Amos kazandı. Booth-Amos'un takım arkadaşı Avustralyalı Oli Bayliss ikinci, Kawasaki sürücüsü İspanyol Jeremy Alcoba ise üçüncü sırada finiş gördü.

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        Yarışı dördüncü sırada tamamlayan AS BLU CRU Racing takımının İspanyol motosikletçisi Albert Arenas, bu sonuçla 2026 Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti.

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        #Dünya Supersport Şampiyonası
        #Can Öncü
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