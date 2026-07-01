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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Can Uzun'dan milli takım paylaşımı

        Can Uzun'dan milli takım paylaşımı

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nu sonuncu bitiren A Milli Futbol Takımımız'ın genç oyuncusu Can Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı üzüntüyü anlattı. Daha güçlü döneceklerini belirten Uzun, "Bu süre boyunca bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sizin üzüntünüzü hissediyoruz çünkü biz de aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Bundan ders çıkaracağız, daha güçlü döneceğiz ve her zamankinden daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        Can Uzun'dan milli takım paylaşımı!

        A Milli Futbol Takımımız'ın oyuncularından Can Uzun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından sosyal medya paylaşımında bulundu.

        "TARAFTARIMIZLA BERABER AYNI ÜZÜNTÜYÜ YAŞIYORUZ"

        Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki genç futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Geçtiğimiz günlerde turnuvayı düşünmek için kendime zaman ayırdım.

        Ülkemize çok daha fazlasını yaşatmayı hayal etmiştik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı.

        Bu formayı giydiğim her dakika benim için çok değerliydi ve şans bulduğum her an elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

        Bu süre boyunca bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sizin üzüntünüzü hissediyoruz çünkü biz de aynı üzüntüyü yaşıyoruz.

        Bundan ders çıkaracağız, daha güçlü döneceğiz ve her zamankinden daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

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