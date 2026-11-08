Carlos Alcaraz, Paris Masters'ta ilk kez şampiyon!

Dünya 3 numarası Alcaraz, Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan finalde Shelton'ı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. 23 yaşındaki tenisçi, eylül ayında ABD Açık çeyrek finalinde beş sette elendiği rakibinden rövanşı almış oldu.

Bilek sakatlığı nedeniyle dört ay kortlardan uzak kalan Alcaraz, ABD Açık'tan bu yana oynadığı 17 maçın yalnızca birini kaybetti ve bu sürede üç şampiyonluk kazandı.

Alcaraz, bu zaferle dokuzuncu ATP Masters şampiyonluğunu elde etti.

İspanyol raket, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir peşinde koştuğum bir şeydi. Kariyerimin en zor yenilgilerinden bazılarını burada yaşadım. Sonunda bunu başardığım için çok mutluyum. Bu turnuva gerçekten çok özel." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, sezonu İtalya'nın Torino kentindeki ATP Finalleri'nde tamamlayacak.