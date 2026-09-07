Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Giriş: 07 Eylül 2026 - 21:58 Güncelleme:
Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Zakaria Ariss (kk) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor ligde puanını 7'ye yükseltirken Çaykur Rizespor ise 6 puanda kaldı.
Süper Lig'de sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
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