Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Taha Şahin, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"AMED DEPLASMANINA 3 PUAN İÇİN GİDECEĞİZ"

Öncelikle milli araya çıkmadan önceki son maçımızda Erzurum'u yenmemiz bize olumlu bir hava kattı. Şu an takım sıkı bir şekilde çalışıyor ve Amed maçına hazırlanıyoruz. Amed de bu ligin iyi takımlarından biri. Ben her zaman takımımızın kalitesine inanıyorum. Her deplasmana ya da iç saha maçına 3 puan parolasıyla çıkıyoruz.

Ancak Amed deplasmanının zor olduğunu da kabul etmemiz lazım. Büyük takımların da oradan puansız döndüğünü göz önünde bulundurarak sıkı çalışıyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Amed, aldığı puanlarla kendisini daha fazla göstermeye başladı. Tabii ki oraya 3 puan için gideceğiz ancak taraftarıyla ve oyuncularıyla zor bir deplasman olduğunu da kabul etmek gerekiyor.

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📺 Özel röportaj



🗣️ Çaykur Rizesporlu Taha Şahin, HT Spor'un konuğu oldu!



🎙️ Taha Şahin: Öncelikle milli araya çıkmadan önceki son maçımızda Erzurum'u yenmemiz bize olumlu bir hava kattı. Şu an takım sıkı bir şekilde çalışıyor ve Amed maçına hazırlanıyoruz. Amed de bu ligin… pic.twitter.com/qaOT7MDr8i — HT Spor (@HTSpor) November 19, 2026

"HER ZAMAN EKSİKLERİM ÜZERİNDEN İLERLERİM"

Oynadığım dönemde de olsun, her zaman kendi eksiklerim üzerinden ilerlerim. Şu anda da tabii ki vazgeçmiş değilim; oynarken nasılsam, oynamazken de aynı şekilde çalışırım. Hiçbir şeyim değişmez; rutinlerim de çalışma disiplinim de aynı şekilde ilerler.

Şunu biliyorum; oynadığım dönemde ligde çoğu istatistikte zirvedekilerden biriydim. Kendime o konuda güveniyorum, hâlâ güveniyorum. Tabii ki şu an burada çalışmaktan başka elimden bir şey gelmez, bu tamamen teknik bir karardır. Saygı duyarım, tekrar formayı almak için çalışırım. Şans gelirse de en iyi şekilde değerlendirmeye bakarım.

🗣️ Çaykur Rizesporlu Taha Şahin, HT Spor'un konuğu oldu!



❓ Forma rekabeti



🎙️ Taha Şahin: Oynadığım dönemde de olsun, her zaman kendi eksiklerim üzerinden ilerlerim. Şu anda da tabii ki vazgeçmiş değilim; oynarken nasılsam, oynamazken de aynı şekilde çalışırım. Hiçbir şeyim… pic.twitter.com/FfZLDfQWKS — HT Spor (@HTSpor) November 19, 2026

- Takımın hedeflerine ulaşması için neleri düzeltmesi gerekiyor?

Şu an için dürüst konuşmak gerekirse hedeflerimizden bir tık uzakta olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bu takım, kalitesi itibarıyla daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Önümüzde bunu başaran takımlar olduğunu görünce tabii ki daha da hırslanıyoruz. Çünkü şu an orada bizim olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an hedeflerimizden belki uzağız ama hedeflediğimiz noktaya da gelebileceğimize inanıyorum. Takım kalitesine güveniyorum.

📺 Özel röportaj



🗣️ Çaykur Rizesporlu Taha Şahin, HT Spor'un konuğu oldu!



🎙️ @uguryapiici: Takımın hedeflerine ulaşması için neleri düzeltmesi gerekiyor?



🎙️ Taha Şahin: Şu an için dürüst konuşmak gerekirse hedeflerimizden bir tık uzakta olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bu… pic.twitter.com/AFbfO1BzBD — HT Spor (@HTSpor) November 19, 2026

- Hem takım olarak hem bireysel olarak bu sezon en yüksek hedefleriniz neler?

Bireysel olarak dönüp arkama baktığımda, bazen mesela geçmiş maçlarımı izlerim, yaptığım iyi şeyleri almaya çalışırım, kötü şeylerin dediğim gibi dersini çıkarmaya bakarım ama dönüp arkama baktığımda, yani Süper Lig'de Anadolu takımında 9 asist yapıp takıma çok faydam olmuştu.

Bireysel istatistiklerde, özellikle fiziksel istatistiklerde lig lideri konumundaydım. Bunlar orta, pas, işte üçüncü bölgede pas, top kapma; hepsinde ya 1 ya 2'yim. Bu benim için tabii gurur verici bir şey. Ve ondan önemlisi millî takım. Ben buradan A Millî Takım'a gittim. Şu an baktığımız zaman kime sorsak A Millî Takım'a gitmek istiyor ve bu doğal bir şey, ben de bunu diyordum ama burada dönüp arkama baktığım zaman ben bunu başardım.

🗣️ Çaykur Rizesporlu Taha Şahin, HT Spor'un konuğu oldu!



🎙️ @uguryapiici: Hem takım olarak hem bireysel olarak bu sezon en yüksek hedefleriniz neler?



🎙️ Taha Şahin: Bireysel olarak dönüp arkama baktığımda, bazen mesela geçmiş maçlarımı izlerim, yaptığım iyi şeyleri almaya… pic.twitter.com/mGzcj6LZlf — HT Spor (@HTSpor) November 19, 2026

"BURADA EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Burada olduğum için öncelikle çok mutluyum. Geldiğim ilk günden itibaren kendimi evimde hissediyorum. Şu an gerçekten tesisteyken de Rize'deyken de kendimi evimde hissediyorum. Aynı zamanda bunu bazı Rizespor sayfalarının paylaştığını görüyorum. Hatta bunu da sizin vasıtanızla cevaplamış olayım: 100. maçıma Rizespor'la çıktım. Bununla ilgili şöyle bir istatistiğim de oldu ve bununla gurur duyuyorum: Rizespor tarihinde 100 maça en hızlı ulaşan oyuncu oldum. Sadece ligdeki 100. maçıma çıkacağım. Bunu da bilmeyenler için burada düzeltmiş olayım.

Tabii ki çok gurur verici bir şey. Hem bu kadar köklü bir kulübün parçası olmak hem de rekor kıran bir parçası olmak çok gurur verici. Ligde de en kısa sürede oynayıp Rizespor formasıyla 100. resmi maçıma çıkmak istiyorum.

📺 Özel röportaj



🗣️ Çaykur Rizesporlu Taha Şahin, HT Spor'un konuğu oldu!



❓ Çaykur Rizespor ile 100. resmi maç



🎙️ Taha Şahin: Burada olduğum için öncelikle çok mutluyum. Geldiğim ilk günden itibaren kendimi evimde hissediyorum. Şu an gerçekten tesisteyken de Rize'deyken de… pic.twitter.com/Cc9IuzIwTQ — HT Spor (@HTSpor) November 19, 2026

- Adın büyük kulüplerle çok anıldı. Bugünkü kariyer planlamanda Çaykur Rizespor ve sonrasındaki hedefler bazında neler söylemek istersin?

Tabii ki bu çok gurur verici bir şey; demek ki bazı şeyleri gerçekten başarmışım dedirtti. Bazı somut adımların atıldığı da oldu. Ama günün itibarıyla buradayım ve her zaman bulunduğum yere şükretmesini bilen bir insanım.

Burada olduğum için mutluyum. Ben her zaman şunu söyledim; buradan bir yere gideceksem Rizespor'un menfaatleri doğrultusunda olsun. Çünkü burada bana verilen bir emek var. Burada kaldığım için de mutluyum, hiçbir zaman pişmanlığım yok. Tabii ki kariyer hedeflerim doğrultusunda şampiyonluğa oynayan, Avrupa'da temsil edilen kulüplerden birinde kendimi göstermeyi çok istiyorum. Ama dediğim gibi bu her zaman Rizespor'un menfaatleri doğrultusunda olmalı diye düşünüyorum.