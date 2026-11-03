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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Celtic-Beşiktaş maçını hakem Sascha Stegemann yönetecek

        Celtic-Beşiktaş maçını hakem Sascha Stegemann yönetecek

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın, 5 Kasım Perşembe akşamı deplasmanda Celtic ile oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Celtic-Beşiktaş maçına Alman hakem!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre Celtic Park'ta TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Stegemann'ın yardımcılıklarını Alman Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Martin Petersen olacak.

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        #beşiktaş
        #UEFA Avrupa Ligi
        #Celtic
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