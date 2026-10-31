Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 2 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU

        Chelsea: 2 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi 'Maviler' 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 17:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Chelsea, M. United'ı rahat geçti!

        İngiltere Premier Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64'te Cole Palmer (p) kaydetti. Ev sahibi ekipte 71. dakikada Estevao'nun attığı gol ise, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk takımda ise Matheus Cunha'nın 34. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

        Kırmızı Şeytanlar'da Lisandro Martinez, 63. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından son 4 maçın 3'ünü kazanan Chelsea, 16 puana yükseldi. Ligde 7 maçtır kazanamayan Man. United ise 7 puanda kaldı.

        REKLAM

        Ligin 10. haftasında Chelsea deplasmanda Sunderland'e konuk olacak. M. United ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 29 Ekim 2026

        Türk Devletleri Liderleri Ankara'da buluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları ve gündemdeki gelişmeler ekranlarınızda. Ankara'daki kritik zirvenin yansımaları, İsrail'deki seçim süreci ve Kapadokya'da yaşanan üzücü peribacası kazası detaylıca ele alınıyor. Gelişmeleri yakından takip e...
        #Chelsea
        #manchester united
        #premier lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"