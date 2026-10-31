Chelsea: 2 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi 'Maviler' 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64'te Cole Palmer (p) kaydetti. Ev sahibi ekipte 71. dakikada Estevao'nun attığı gol ise, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk takımda ise Matheus Cunha'nın 34. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Kırmızı Şeytanlar'da Lisandro Martinez, 63. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından son 4 maçın 3'ünü kazanan Chelsea, 16 puana yükseldi. Ligde 7 maçtır kazanamayan Man. United ise 7 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Chelsea deplasmanda Sunderland'e konuk olacak. M. United ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.