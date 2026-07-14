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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Chibuike Nwaiwu adım adım Fulham'a!

        Chibuike Nwaiwu adım adım Fulham'a!

        Trabszonspor forması giyen 23 yaşındaki Chibuike Nwaiwu ile Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Nwaiwu adım adım Fulham'a!

        Trabzonspor'da forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, Premier Lig yolunda.

        Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fulham, genç savunmacı ile 2030 yılına kadar anlaşma sağladı.

        İngiliz kulübü bu transfere çok yaklaşmış olsa da Chibuike Nwaiwu için en az 30 milyon euro talep eden Trabzonspor ile ortak bir noktada buluşmak zorunda.

        Ocak 2026'da bordo-mavili ekibe dahil olan başarılı stoper, Süper Lig'de geçen sezonun en büyük çıkış yapan oyuncularından biri oldu.

        Nijerya Milli Takımı formasını da 3 kez terleten savunmacı, Trabzonspor defansının katıldığından bu yana 21 maçta görev aldı.

        Genç futbolcu, Wolfsberger AC takımından 6 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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