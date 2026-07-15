Çorum FK'nın kalecisi İbrahim Sehic, Sarıyer'e transfer oldu
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın kalesini koruyan İbrahim Sehic, 1. Lig'de mücadele eden Sarıyer'e transfer oldu.
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 21:29 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'nın kalecisi İbrahim Sehic'i renklerine bağladığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İbrahim Sehic ile anlaşmaya varmıştır. Sehic'e hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İbrahim Sehic, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK ile tüm kulvarlarda 34 maça çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ