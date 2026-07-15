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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK Çorum FK'nın kalecisi İbrahim Sehic, Sarıyer'e transfer oldu

        Çorum FK'nın kalecisi İbrahim Sehic, Sarıyer'e transfer oldu

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın kalesini koruyan İbrahim Sehic, 1. Lig'de mücadele eden Sarıyer'e transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 21:29 Güncelleme:
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        Süper Lig'in yeni ekibinden 1.Lig'e gitti!

        Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'nın kalecisi İbrahim Sehic'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İbrahim Sehic ile anlaşmaya varmıştır. Sehic'e hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        İbrahim Sehic, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK ile tüm kulvarlarda 34 maça çıktı.

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