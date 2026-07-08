Çorum FK Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı
Süper Lig'e yeni yükselen Çorum FK, Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 16:27 Güncelleme:
Çorum FK, yeni sezonda mücadele edeceği Trendyol Süper Lig için kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor. Çorum FK, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla Serdar Saatçı’ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Al-Nasr Dubai'de kiralık olarak geçiren genç stoper, Trabzonspor ve Al-Nasr formalarıyla toplam 17 maça çıktı.
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