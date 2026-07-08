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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Çorum FK Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı

        Çorum FK Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı

        Süper Lig'e yeni yükselen Çorum FK, Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Çorum FK Serdar Saatçı'yı duyurdu

        Çorum FK, yeni sezonda mücadele edeceği Trendyol Süper Lig için kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor. Çorum FK, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla Serdar Saatçı’ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." denildi.

        Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Al-Nasr Dubai'de kiralık olarak geçiren genç stoper, Trabzonspor ve Al-Nasr formalarıyla toplam 17 maça çıktı.

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