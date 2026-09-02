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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Deniz Gül Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı!

        Deniz Gül Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

        G.Saray'ın yeni transferleri Deniz Gül ve Rafael Leao idmanda.
        G.Saray'ın yeni transferleri Deniz Gül ve Rafael Leao idmanda.

        Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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        #galatasaray
        #Deniz Gül
        #Antrenman
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