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        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş heyecanı, bu gece oynanan 6 karşılaşmayla birlikte başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:21 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları 6 karşılaşmayla başladı.

        TUR ATLAYAN TAKIMLAR

        Yapılan maçların ardından Azerbaycan'dan Sabah, İsveç'ten Mjallby, Avusturya'dan Sturm Graz, Slovenya'dan Celje, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Ermenistan'dan Ararat-Armenia adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

        Bu turda mücadele eden Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında bugün deplasmanda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

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        KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): 0-2 (0-1)

        L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): 0-0 (0-3)

        Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): 3-2 (Uzatmada) (1-1)

        Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-2 (Penaltılarda 4-1) (3-3)

        Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): 0-2 (0-4)

        Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 2-1 (0-2)

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