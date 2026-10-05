Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek: Yalnız değilsin!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gönderdiği çelenkte, "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu başarı dileklerimle. Yalnız değilsin" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Anlamlı Destek



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir.



Türkiye… pic.twitter.com/EKrVyGBnDW — TFF (@TFF_Org) October 5, 2026

İşte TFF'den yapılan paylaşım:

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullanmıştır."