Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımımız Meksika yolcusu

2022 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Kupası’nın finalinde Angola’yı 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan Ampute Futbol A Millî Takımı, ikinci kez dünya kupasını Türkiye’ye getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

13-22 Kasım tarihlerinde Meksika’nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde son etap kampını Antalya’da gerçekleştiren ay-yıldızlı ekipte, şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Teknik heyet yönetiminde turnuvaya hazırlanan millî futbolcuların yüksek motivasyonu, takım içindeki güçlü birliktelik ve şampiyonluk inancı, Dünya Kupası öncesinde dikkat çekiyor.

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GAZİANTEP’TEN SONRA ANTALYA’DA DA MİLLÎLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Millî takımın ana sponsoru Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı iş insanı Filiz Kepme, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Gaziantep’te ziyaret ettiği ay-yıldızlı futbolcularla bu kez Antalya’daki son hazırlık kampında bir araya geldi.

Millî sporcular ve teknik heyetle buluşan Kepme, futbolcuların Dünya Kupası heyecanını paylaşarak şampiyonluk yolculuklarında yanlarında olduğunu ifade etti.

Millî takımın elde ettiği başarıların yalnızca sportif sonuçlarla değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Kepme, sporcuların azim, disiplin ve mücadeleleriyle Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti.

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FİLİZ KEPME: “BU TAKIMIN YÜREĞİNDE ŞAMPİYONLUK, RUHUNDA TÜRKİYE VAR”

Millî takımın Dünya Kupası’na yüksek motivasyonla hazırlandığını belirten Filiz Kepme, şampiyonluk inancını şu sözlerle dile getirdi:

“Ay-yıldızlı formayı yalnızca sırtlarında değil, yüreklerinde taşıyan kahramanlarımızla yeniden bir arada olmak büyük bir gurur. Gaziantep’te de Antalya’da da aynı azmi, aynı heyecanı ve aynı kararlılığı gördüm. Futbolcularımızın motivasyonu çok yüksek. Her birinin gözünde yeniden dünya şampiyonu olmanın inancı var. Biz bu takımın yalnızca ana sponsoru değiliz. Onların mücadelesine yürekten inanıyor, sevinçlerinde de zorluklarında da yanlarında olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü bu çocukların ortaya koyduğu mücadele yalnızca sahada kazanılan bir başarı değil, bütün Türkiye’ye umut ve cesaret veren bir gurur hikâyesi. Bu takımın yüreğinde şampiyonluk, ruhunda Türkiye var. Bir kez başardılar, yeniden başaracaklarına bütün kalbimle inanıyorum. Biz her zaman yanlarında olacağız. Şimdi hedef, Meksika’da bir kez daha tarih yazmak ve ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesinde dalgalandırmak.” ifadelerini kullandı.

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MİLLÎ TAKIMDA MORALLER YÜKSEK, HEDEF İKİNCİ DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık kampında millî takımın çalışma azmi ve birlikteliği de öne çıktı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da Antalya kampını ziyaret ederek millî sporcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Takımın hazırlıklarını yerinde takip eden Erkoç, futbolcuların çalışma disiplininin ve aralarındaki güçlü dayanışmanın Dünya Kupası öncesinde güven verdiğini ifade etti.

2022’de kazandığı dünya şampiyonluğuyla Türk spor tarihine geçen Ampute Futbol A Millî Takımı, Antalya’daki son hazırlık kampını 11 Kasım’da tamamlayacak.

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Ay-yıldızlı ekip, Meksika’da bir kez daha dünya şampiyonluğuna ulaşarak kupayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.