Ekvador'da Gallardo dönemi
Ekvador Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Arjantinli Marcelo Gallardo oldu.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 15:35 Güncelleme:
Ekvador Milli Futbol Takımı'nda Sebastian Beccacece'den boşalan teknik direktörlük görevine Marcelo Gallardo getirildi.
Ekvador Futbol Federasyonu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Arjantinli çalıştırıcı Gallardo ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Uruguay'da Nacional ve Suudi Arabistan'da Al Ittihad'ı çalıştıran Gallardo, son olarak ülkesinin River Plate takımında görev yaptı.
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