Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçecek!
Türk futbolunun efsane ismi Emre Belözoğlu, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbol adamı, Shakhtar Donetsk maçıyla birlikte sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olacak.
Giriş: 24 Kasım 2026 - 11:20 Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Shakhtar Donetsk maçıyla sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olacak.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge'de oynanacak mücadeleyle Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçecek.
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 karşılaşmada görev yapan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.
Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi müsabakasına yarın çıkacak.
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