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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ender Arslan: Dünya Kupası'nda hedefimiz yine tepelerde olmak

        Ender Arslan: Dünya Kupası'nda hedefimiz yine tepelerde olmak

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ender Arslan, ay-yıldızlı ekibin mevcut jenerasyonunun çok değerli olduğuna dikkati çekerek, "Bazen madalya alırsın bazen alamazsın ama ilk 8, ilk 4'lerde bulunmak zaten uzun vadede üst üste madalyaları da getiren süreç oluyor. Bizim önümüzdeki Dünya Kupası'nda da hedefimiz yine tepelerde olmak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        "Dünya Kupası'nda hedefimiz tepelerde olmak"

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son dönemde yakaladığı çıkışı ve 2027 Dünya Kupası hedeflerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Ender Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen ikinciliğin önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

        Arslan, milli takımın en önemli gücünün ise oyuncular arasındaki arkadaşlık, uyum ve birbirleri için yaptıkları fedakarlık olduğunu vurguladı.

        "BASKETBOLDA ÇOK KUVVETLİ BİR ÜLKEYİZ"

        Mevcut jenerasyonu değerlendiren Ender Arslan, "Şu andaki jenerasyonumuz gerçekten çok değerli. Artık altın mıdır, başka bir şey midir ona siz karar verin ama birbirleriyle olan uyumları, oyuncuların kendi takımlarında aldıkları sorumluluk, hepsi bir araya geldiğinde basketbolda şu an gerçekten çok kuvvetli bir ülkeyiz. Bu da bence zamanla oldu ama şu anda hakikaten zirve seviyesini yaşıyoruz diyebiliriz. O yüzden Dünya Kupası'nda hedefimiz yine tepelerde olmak" dedi.

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        "DÜNYA KUPASI'NDA DA HEDEFİMİZ YİNE TEPELERDE OLMAK"

        2027 Dünya Kupası'ndaki hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirten Arslan, "Her turnuva farklı hikaye barındırıyor. Geçen seneki Avrupa ikinciliği çok değerliydi. Ben her zaman şunu söylüyorum; hep oralarda bulunmak gerek. Bazen madalya alırsın bazen alamazsın ama ilk 8, ilk 4'lerde bulunmak zaten uzun vadede üst üste madalyaları da getiren süreç oluyor. Bizim önümüzdeki Dünya Kupası'nda da hedefimiz yine tepelerde olmak. Geçen Avrupa Şampiyonası'ndaki havamızla bunu başarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        "ALMANYA BİZE KARŞI TECRÜBESİYLE KAZANDI"

        Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya karşı yaşanan mağlubiyeti de değerlendiren Ender Arslan, "Geçen sene oynadığımız final maçında bence tecrübe eksikliği, belki de finalin son anlarında Almanya'nın daha tecrübeli olması finali onlara getirmişti. Yine söylüyorum; öncelikle o noktalarda bulunmamız lazım. Oralarda bulunduktan sonra geçen seneki tecrübe işimize çok yarayacaktır. Oyuncuların arasındaki o sinerji çok iyi olduğu için ben çok güveniyorum ve yine iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Oralarda olduktan sonra geçen seneki şampiyona, o tecrübe işimize çok yarayacak" diye konuştu.

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        "OYUNCULARIN BİRBİRLERİ ARASINDAKİİLİŞKİ ÜST SEVİYEDE"

        A Milli Takım'ın kamuoyuna çok fazla yansımayan en önemli özelliğinin oyuncular arasındaki bağ olduğunu vurgulayan Arslan, "Sadece forma için, başarı için oynayan oynamayan herkesin birbiri adına yaptığı fedakarlık bence çok fazla. Bunlar sahanın içine yansımıyor. Bazen insanlar atlayabiliyor bunu, görmeyebiliyor ama biz içinde olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki oyuncuların birbirleri arasındaki ilişki üst seviyede" şeklinde konuştu.

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        #Ender Arslan
        #A Milli Erkek Basketbol Takımı
        #Dünya Kupası
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