Eren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü!
Futbolculuk kariyerinde bir dönem Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulübün 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu oldu.
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 21:00 Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak eski oyuncusu Eren Derdiyok'un göreve getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki futbol adamının 17 yaş altı takımını çalıştıracağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Derdiyok ve ekibine yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.
Eren Derdiyok, 2016-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.
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