Ergin Ataman: Oyun kurucuların performansı maçı belirleyecek

Başantrenör Ergin Ataman ile milli basketbolcular Cedi Osman, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz ve Adem Bona, karşılaşma öncesinde Husejin Smajlovic Salonu'nda gerçekleştirilen son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek deplasmanında zorlu bir atmosferin kendilerini beklediğini belirten Ergin Ataman, "Son taktik antrenmanımızı yaptık. Sabah da bir şut antrenmanı yapacağız. Hazır durumdayız. Yaklaşık 10 gündür hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacağı kesin çünkü Bosna Hersek'in de tecrübeli oyuncuları var ve kendi sahalarında burada ciddi bir atmosfer oluşturacaklardır. Üst düzeyde bir basketbol maçı olacak. Biz de hazır durumdayız. Buradan bir galibiyet daha çıkartıp namağlup gruptaki yarışa devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"OYUN KURUCULARIMIZIN PERFORMANSI ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

Bosna Hersek'in kendi sahasında baskılı bir basketbol oynadığına dikkati çeken Ataman, oyun kurucuların performansının maçın kaderini belirleyebileceğini dile getirdi.

Kadrolarında çok kaliteli oyuncuların bulunduğunu vurgulayan deneyimli başantrenör, "Çok kapasiteli bir kadromuz var. Ancak bu kadro yaklaşık 10 gündür birlikte çalışıyor. Bu nedenle oyun düzeninde zaman zaman aksaklıklar olabilir. Tarık Biberovic, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven ve Adem Bona, hepsi çok önemli oyuncular. Oyun kurucular önemli rol oynayacak. Bosna Hersek kendi sahasında çok baskılı oynuyor. Sürekli pres yapıyorlar, topu kolay organize ettirmiyorlar. Bu nedenle özellikle Kenan ve Şehmus'un performansı çok belirleyici olacak." diye konuştu.

Berk Uğurlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini de açıklayan Ataman, "Berk'in bir sakatlığı var. Bugün de denedik ancak kadroda olmayacak. Rusya maçında bir sakatlık yaşadı. Şu anda hazır durumda değil. Onu İsviçre maçına hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman ise Bosna Hersek karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, hazırlık dönemini verimli geçirdiklerini söyledi.

Takım olarak yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden 31 yaşındaki milli basketbolcu, "Tabii ki bizi zor bir maç bekliyor. Sonuçta kendi taraftarları önünde yüksek enerjiyle oynayan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Biz de bu 10 günlük süreci gerçekten iyi çalışarak geçirdik. Hem tekrardan bir araya gelmenin mutluluğuyla beraber antrenmanlarda da çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umarım iyi basketbol oynayarak maçı kazanıp yolumuza devam ederiz." dedi.

Bosna Hersek'in kendi sahasında daha agresif oynayacağını aktaran Cedi Osman, "Tabii ki kendi sahalarında daha agresif olmaya çalışacaklar. Bizim de bunda geri adım atmayıp aynı şekilde karşılık vermemiz gerekiyor. Çünkü deplasmanda oynamak kolay değil. İyi bir takımları var. Her ne kadar eksik de olsalar yetenekli oyuncuları var. En iyi şekilde konsantre olmamız lazım. Şu anda Dünya Kupası'nı düşünmek için çok erken. Önümüzde iki tane maç var. Bu iki maçı da kazanıp ondan sonrasında yolumuza bakacağız ama şu anda tek konsantre olduğumuz nokta Bosna Hersek maçı." şeklinde görüş belirtti.

HEDEF GRUPTA NAMAĞLUP LİDERLİK

Milli oyun kurucu Kenan Sipahi, grupta kalan iki maçı da kazanarak ilk aşamayı namağlup tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bosna Hersek'e büyük saygı duyduklarını dile getiren Kenan Sipahi, "İki maçımız kaldı. Bosna Hersek, geçen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da çok iyi bir basketbol oynadı ve çeyrek finale çok yakındı. Çok saygı duyuyoruz. Buradaki atmosferi de biliyoruz. Zorlu olacaktır ama burada hata yapmadan önce, sonra da önümüzdeki maçı kazanarak grubu namağlup tamamlamak istiyoruz. Baskı olacak ama buna alışık kalitede oyunculara sahibiz." diye konuştu.

Rakiplerinin yüksek tempolu basketbol oynadığını aktaran milli oyun kurucu, "Öncelikle EuroBasket'ten sonra antrenörleri değişti. Şu anki antrenörleri çok daha hızlı basketbol oynamaya çalışan bir mantalitede. İlk maçta da bizi zorlamışlardı. Çünkü çok hızlı, tempolu oynuyorlar. Belki de o kalite farkını bu tempoyla ortadan kaldırıyorlar. Bizim iyi hazırlanmamız lazım. Top kayıpları çok önemli rol oynayacak. Tempoyu bizim istediğimiz düzeyde tutup rakibin temposunu da düşürmemiz gerekiyor. Özellikle yarı sahada biz çok daha yetenekli bir takımız. Furkan, Alperen ve Ercan Osmani gibi çok silahımız var. İyi konsantre olduğumuz takdirde buradan galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Furkan Korkmaz ise kısa ancak verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, takımın birlikte oynama alışkanlığının önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Milli basketbolcu, "Zaten bu ekip artık birlikte oynamaya çok alıştı. Üç ay da geçse, beş ay da geçse o birlikteliği iyi koruyoruz. Artık bu seviyelerde kolay takım, kolay maç yok. Biz çıtayı çok yükseğe çektik. Bundan sonra bizim için her maç sahaya kazanmak için çıktığımız maçlar oluyor. Bu kafa yapısıyla sahaya çıkacağız. Bosna Hersek evinde oynadığı her maçta çok iyi performans göstermeye çalışan tehlikeli bir takım. Galibiyetle ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın uzun vadeli hedefinin madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Furkan, "Bizim her zaman hedefimiz madalya almak. Dünya Kupası'nda da umuyorum bunu gerçekleştiririz. Önce gitmek önemli. Çıtayı o kadar yukarı çektik ki bundan sonra seviyemizi kendimiz belirleyeceğiz, rakipler değil. Her maça bu anlayışla çıkıyoruz." diye konuştu.

ADEM BONA'YA GÖRE HER MAÇ BİR FİNAL

Adem Bona da oynadıkları her karşılaşmaya final gözüyle baktıklarını belirterek, "Bizim için her maç önemli. Bosna Hersek'e ya da başka bir rakibe karşı oynuyor olmamız fark etmiyor. Sahaya çıkıp yüzde yüzümüzü verecek, takım olarak mücadele edecek ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.