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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Muhammed Salah’ı parayla ikna edemezsiniz!

        Ertuğrul Doğan: Muhammed Salah’ı parayla ikna edemezsiniz!

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni transfer Mohamed Salah'ın çok daha yüksek teklifleri geri çevirdiğini belirterek, "Mohamed Salah gibi bir futbolcuyu sadece para vererek Trabzon'a getiremezsiniz. Kendisine bizim teklifimizin yaklaşık 4 katı değerinde teklifler sunuldu. Ancak o burada yaşayacağı heyecanı ve sevgiyi tercih etti" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 22:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Salah'ı parayla ikna edemezsiniz!"

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün yeni transferi Mohamed Salah'ın imza töreninin ardından transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Salah'ın dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olduğunu vurgulayan Doğan, Trabzonspor'un gerçekleştirdiği imza töreninin uzun yıllardır Türkiye'de ve dünyada benzerinin görülmediğini söyledi.

        Salah'ın hem futbolculuğu hem de karakteriyle örnek bir isim olduğuna dikkat çeken Doğan, "Transfer görüşmeleri sırasında ne kadar mütevazı bir insan olduğunu görmüştük. Bugün takım içerisindeki tavrını görünce bunun tesadüf olmadığını bir kez daha anladım. Bu karakteri onu yıllardır dünyanın zirvesinde tutan en önemli özelliklerden biri. Trabzonspor'da çok başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

        "BU BİRLİKTELİK BİZİ ÇOK DAHA BÜYÜK HEDEFLERE TAŞIYACAK"

        Başkan Doğan, başarı için taraftar desteğinin vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, "Bir olmadan hiçbir şey olmaz. Taraftarımızla birlikte hareket edersek hem Türkiye'de hem Avrupa'da çok önemli başarılara ulaşabiliriz. Takım içerisindeki hava son derece pozitif. Genç oyuncularımız ile tecrübeli isimler aynı hedef doğrultusunda çalışıyor. Herkesin amacı Trabzonspor'u ulaşabileceği en üst noktaya taşımak" ifadelerini kullandı.

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        "MUÇI'NİN HAREKETİ DUYGULANDIRDI"

        Ernest Muçi'nin Mohamed Salah'a forma vermesinin kendisini duygulandırdığını belirterek sözlerine devam eden Doğan, "Muçi'ye özellikle teşekkür ediyorum. Salah'a gelip formasını vermesi tamamen kendi düşüncesiydi. İkisi de bizim için çok değerli oyuncular. Bu davranış hepimizi duygulandırdı ve takım içindeki aile ortamını gösterdi" diye konuştu.

        "İSTANBUL'DA ŞAŞIRDI, TRABZON'U GÖRÜNCE "İYİ Kİ GELMİŞİM" DEDİ"

        Salah'ın gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Doğan, transfer görüşmeleri sırasında yaşanan bir diyaloğu da paylaşarak, "İstanbul'daki karşılamayı görünce bana 'Buna inanamadım' dedi. Ben de kendisine 'Bir de Trabzon'u gör' dedim. Trabzon'daki karşılamanın ardından ise 'İyi ki beni buraya getirdiniz' diyerek teşekkür etti. Burada inanılmaz bir sevgiyle karşılaştı. Bu pozitif havanın bizi çok iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum" dedi.

        "EN İYİSİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Doğan, forvet takviyesi konusunda önemli isimlerle görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Doğan, "Görüşmelerimiz devam ediyor. En iyisini almaya çalışacağız. Şu an isim vermem doğru olmaz. Çıtanın nerede olduğunun farkındayız. Trabzonspor artık genç futbolcuların gelişip Avrupa'ya açıldığı önemli bir merkez olduğunu ispatladı. Mali yapımızı güçlendirdik ve artık adımlarımızı daha cesur atabiliyoruz" dedi.

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        "KOMBİNE GELİRİ 450 MİLYON TL'YE ULAŞTI"

        Taraftar desteğine ayrı bir parantez açan Doğan, kombine satışlarının kulübe büyük güç verdiğini belirterek, "Kombine satışlarından elde edilen ciro yaklaşık 450 milyon TL'ye ulaştı. Tüm kombinelerin birkaç gün içerisinde tükenmesini istiyorum. Bu bize çok güçlü bir mesaj olur. Taraftarımız gereken desteği verirse biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

        "TRABZONSPOR İSTEDİĞİ OYUNCUYU ALABİLECEK GÜCE SAHİP"

        Transferlerle ilgili yapılan yorumlara tepki gösteren Başkan Doğan, kulübün ekonomik yapısının artık çok daha güçlü olduğunu vurgulayarak, "İstanbul kulüpleri transfer yaptığında kimse konuşmuyor, Trabzonspor yaptığında farklı yorumlar yapılıyor. Geçen sezonla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren bir kulübüz. İstersek bunun kadar daha satış yapabilecek potansiyele sahibiz. Kimsenin desteğiyle transfer yapmıyoruz. Taraftarımız dışında bize özel bir destek gelmedi. İş dünyamızın desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

        "OYUNCULARIMIZA MAAŞLARINI ERKEN YATIRDIK"

        Takımdaki huzurlu ortamı korumak adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Doğan, "Oyuncularımıza sürpriz yaparak ağustos ayı maaşlarını erkenden yatırdık. Onlara en iyi çalışma ortamını sunmaya çalışıyoruz. İçeride oluşan bu pozitif atmosferi lige de yansıtmak istiyoruz" dedi.

        "SALAH'I PARA DEĞİL, TRABZONSPOR'UN PROJESİ İKNA ETTİ"

        Transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, Mohamed Salah'ın maddi nedenlerle Trabzonspor'u tercih etmediğini vurgulayarak, "Mohamed Salah gibi bir futbolcuyu sadece para vererek Trabzon'a getiremezsiniz. Kendisine bizim teklifimizin yaklaşık 4 katı değerinde teklifler sunuldu. Ancak o burada yaşayacağı heyecanı ve sevgiyi tercih etti. Trabzonspor'u detaylı şekilde araştırdı, birçok oyuncuyla görüştü. Eski futbolcumuz Trezeguet de her gün Salah ile konuşarak bize çok yardımcı oldu. Kulübümüz hakkında hiçbir olumsuz referans almadı. Menajeriyle çok sağlıklı bir süreç yürüttük. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde anlaşmayı tamamladık. Taraftarımız da Salah'ın samimiyetini bizzat gördü" dedi.

        "ÖNCE BORÇLARIMIZI AZALTTIK, ŞİMDİ BÜYÜK TRANSFERLER YAPIYORUZ"

        Kulübün mali disiplinine dikkat çeken Doğan, yapılan transferlerin planlı şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Üç yıl önce borçlarımızı azaltmadan bu transferleri yapsaydık Trabzonspor yeniden büyük sıkıntılar yaşardı. Önce mali yapıyı düzelttik. Çok zorlu iki yıl geçirdik. Bugün ise ekonomik olarak çok daha rahatız ve artık güçlü hamleler yapabilecek seviyeye ulaştık" diye konuştu.

        "SALAH, TRABZON'UN TANITIMINA DA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

        Başkan Doğan, yıldız futbolcunun sadece sportif değil, şehir ve kulüp markası açısından da önemli katkılar sağlayacağını söyleyerek, "Mısır'dan birçok önemli isim beni arıyor. Hepsini Trabzon'a davet edeceğiz. Salah'ın profesyonel çalışan çok güçlü bir PR ekibi var. Önümüzdeki günlerde sponsorluk ve uluslararası projeler konusunda da önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Mohamed Salah'ın gelişi yalnızca Trabzonspor için değil, Trabzon'un tanıtımı açısından da çok büyük bir fırsat olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

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