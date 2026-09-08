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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano’dan takıma mesaj: Herkese ihtiyacım var!

        Vincenzo Italiano’dan takıma mesaj: Herkese ihtiyacım var!

        Fenerbahçe derbisinin ardından milli araya kadar zorlu 3 maça çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, tüm takıma hazır olun mesajı verdi. Özellikle orta saha hattına dikkat çeken İtalyan teknik adam, Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz'dan performanslarını yukarı çekmelerini istedi. Italiano'nun yeni transferlerden Ernest Poku ile hafif sakatlık yaşayan Fabio Miretti başta olmak üzere son dönemde fazla şans bulamayan isimlere daha fazla süre vermesi bekleniyor.

        Giriş: 08 Eylül 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Italiano'dan mesaj: Herkese ihtiyacım var!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Erzurumspor FK, Marsilya ve Amedspor üçlüsünden oluşan yoğun periyot öncesinde tüm kadroya hazır olun mesajı verdi.

        İtalyan çalıştırıcı, önümüzdeki 10 günlük süreçte kadronun tamamına ihtiyaç duyulacağını vurgularken özellikle orta sahada Wilfred Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz’dan performanslarını yükseltmelerini istedi.

        Siyah-beyazlılar cuma akşamı Tüpraş Stadı’nda Erzurumspor’u konuk edecek. Ardından 17 Eylül’de UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında evinde Marsilya ile karşılaşacak, 20 Eylül’de ise Diyarbakır’da Amedspor deplasmanına çıkacak. Lig ve Avrupa maçlarının peş peşe geldiği bu virajda Italiano, takımın tamamından faydalanıp milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor.

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        Sezon başından bu yana resmi maçlarda 25 oyuncuya forma şansı tanıyan tecrübeli teknik adam, mevcut kadroda yalnızca yedek kaleci Doğan Alemdar’a şu ana kadar süre vermedi. Yeni transfer Ümit Akdağ da forma bekleyen isimler arasına katıldı.

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in haberine göre; 10 maçın tamamında forma giyen isimler Alexander Nübel, Václav Černý ve Salih Özcan oldu. Stoper hattında Emmannuel Agbadou, Tiago Djalo ve Emirhan Topçu arasında rotasyonun oturduğu görülürken, yeni transfer Ümit Akdağ’ın da bu rekabete dahil olması bekleniyor.

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        Diğer bölgelerde ise yeni transferlerden Ernest Poku ile hafif sakatlığını atlatacak olan Fabio Miretti’nin yanı sıra Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy gibi isimlerin süre bulması planlanıyor.

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        #beşiktaş
        #Vincenzo Italiano
        #erzurumspor fk
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