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        Haberler Spor Basketbol EuroCup EuroCup'ta 19 yıl sonra "Türk MVP": Doğuş Özdemiroğlu!

        EuroCup'ta 19 yıl sonra "Türk MVP": Doğuş Özdemiroğlu!

        Türk Telekom'un milli basketbolcusu Doğuş Özdemiroğlu, EuroCup'ta haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Doğuş böylece, 19 yıl aradan sonra EuroCup'ta MVP seçilen ilk Türk oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 21:01 Güncelleme:
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        EuroCup'ta 19 yıl sonra "Türk MVP"

        Basketbol EuroCup'ta 19 yıl aradan sonra bir Türk oyuncu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

        Türk Telekom'un oyun kurucusu Doğuş Özdemiroğlu, başkent ekibinin EuroCup'ın 6. haftasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 mağlup ettiği karşılaşmadaki performansıyla "haftanın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

        Almanya temsilcisi karşısında 13 sayı, 12 asist, 8 ribaunt üreten 30 yaşındaki oyun kurucu, verimlilik puanında 28'e ulaştı ve kariyerinde ilk kez EuroCup'ta haftanın MVP'si oldu.

        EUROCUP'TA İLK

        Tecrübeli gard, EuroCup tarihinde haftanın MVP'si seçilen 3. Türk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

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        Hüseyin Beşok, organizasyonda 2005-06 sezonunda Fransa temsilcisi Le Mans formasıyla 4. haftanın, Kaya Peker ise 2007-08 sezonunda Beşiktaş formasıyla 9. haftanın en değerli oyuncusu unvanını almıştı.

        ULEB Cup adıyla 7 Haziran 2002'de kurulan organizasyon, 2008-09 sezonunun ardından EuroCup ismini aldı.

        Doğuş Özdemiroğlu, isim değişikliğinin ardından MVP seçilen ilk Türk oldu.

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        #EuroCup
        #türk telekom
        #MVP
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