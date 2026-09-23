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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Eurolaegue'de yeni sezon başlıyor

        Eurolaegue'de yeni sezon başlıyor

        Euroleague'de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak karşılaşmalarda birlikte başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Eurolaegue'de yeni sezon başlıyor!

        Euroleague'de yeni sezon heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

        Tek grupta toplam 20 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'yi A. Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil edecek. Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye'den 3 takım, Euroleague'de yer aldı.

        Eurolaegue'de normal sezon yarın başlayacak ve 16 Nisan Nisan Cuma günü sona erecek. Play-In maçları 20 ve 23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Play-off'lar da 27 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Final-Four organizasyonu ise 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

        Normal sezonun ardından ilk 6 sırada yer alan takımlar doğrudan play-off’lara çıkacak. İlk 6 sıradan sonraki 4 ekip ise Play-In oynayacak.

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        KUPA, TÜRKİYE'YE 4 KEZ GELDİ

        Euroleague tarihinde bugüne kadar Türkiye'den iki takım şampiyonluğa ulaştı. A. Efes, 2021'de Almanya'da ve 2022 yılında da Sırbistan olmak üzere üst üste şampiyonluklar yaşadı. Fenerbahçe ise 2017 yılında İstanbul'da ilk şampiyonluğunu alırken, 2025 yılında da Abu Dabi'de kazandı.

        EN ÇOK İSPANYA VE TÜRKİYE'DEN

        Bu sezon 10 ülkeden takımlar mücadele edecek. Ligde Türkiye'den Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında turnuvada, İspanya’dan Real Madrid, Barcelona, Baskonia ve Valencia Basket, Fransa’dan Asvel Lyon-Villeurbanne ve Paris Basketball, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos, Almanya’dan Bayern Munih, Sırbistan'dan Kızılyıldız ve Partizan, İtalya’dan Olimpia Milano ve Virtus Bologna, Litvanya’dan Zalgiris Kaunas, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketball, İsrail’den Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv yer alacak.

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        KUPA TARİHÇESİ

        FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı ismiyle oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Suproleague ve Euroleague adıyla oynandı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başlandı. Son şampiyon Olympiakos Euroleague’de geçtiğimiz sezonu Yunan temsilcisi Olympiakos şampiyon olarak tamamladı. Yunanistan'da düzenlenen Final-Four finalinde İspanyol ekibi Real Madrid’i 92-85’lik skorla mağlup eden Olympiakos şampiyon oldu.

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        EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD

        Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım bu sevinci yaşadı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga olurken, İspanyol ekibi Real Madrid ise 11 kez ile en çok şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra diğer şampiyonluklarını 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında elde etti. Madrid'i, Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 7 şampiyonluğu var.

        EN BAŞARILI BAŞANTRENÖR ZELJKO OBRADOVİC

        Panathinaikos Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp çalıştırıcı, kariyerinde bu zamana kadar 9 şampiyonluk yaşadı. 2017 yılında Fenerbahçe'yi de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu ise 1992 yılında Partizan ile kazandı. Deneyimli antrenör, 5 kez Panathinaikos ile, 1’er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Zeljko Obradovic'in ardından Ettore Messina'nın 4, Türk Başantrenör Ergin Ataman’ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor.

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        Euroleague'de ilk hafta programı şöyle:

        Yarın:

        19.00 Dubai Basketball - Real Madrid

        20.00 Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih

        21.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas

        21.15 Panathinaikos - Paris Basketball

        21.30 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos

        21.30 Barcelona - A. Efes

        21.45 Asvel - Maccabi Tel Aviv

        25 Eylül Cuma:

        20.00 Beşiktaş - Valencia Basket

        20.45 Fenerbahçe - Virtus Bologna

        21.45 Partizan - Olimpia Milano

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