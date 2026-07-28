Eyüpspor, Anıl Yaşar'ı kiraladı!

Eyüpspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da stoper olarak görev yapan Anıl Yaşar'ı kiraladığını açıkladı.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anıl Yaşar ile sezon sonuna kadar geçici sözleşme imzalamıştır. Anıl Yaşar’a eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.