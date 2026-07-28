Eyüpspor, Anıl Yaşar'ı kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Çaykur Rizespor'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Anıl Yaşar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 22:33 Güncelleme:
Eyüpspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da stoper olarak görev yapan Anıl Yaşar'ı kiraladığını açıkladı.
Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anıl Yaşar ile sezon sonuna kadar geçici sözleşme imzalamıştır. Anıl Yaşar’a eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.
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