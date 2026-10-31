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        Fatih Karagümrük: 0 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Pendikspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Damir Hrelja'nın kaydettiği golle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Pendikspor, puanını 14'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 18:13 Güncelleme:
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        Pendikspor 6 maç sonra kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadelenin galibi 1-0'lık skorla Pendikspor oldu.

        Kırmızı Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Damir Hrelja attı.

        Bu sonuçla beraber ligde 6 maç sonra galibiyete ulaşan Pendikspor, puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 16 puanla 10. sırada yer aldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'a konuk olacak. Pendikspor, İstanbulspor ile karşılaşacak.

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        #Fatih Karagümrük
        #Pendikspor
        #1. Lig
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