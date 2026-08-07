Fenerbahçe arsaVev'in rakibi OH Leuven!
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu 5. turnuva finalinde yarın OH Leuven ile karşılaşacak.
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 15:56 Güncelleme:
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu 5. turnuva finalinde yarın Belçika temsilcisi OH Leuven ile karşı karşıya gelecek.
Den Dreef Stadı'ndaki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-laciverliler, yarı finalde karşılaştığı Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'i 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, final maçını kazanması halinde organizasyonda 3. ön eleme turuna çıkacak. Kaybetmesi durumunda ise UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılacak ve turnuvaya ikinci eleme turundan dahil olacak.
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