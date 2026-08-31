Diego Carlos Parma'ya imza atıyor
Fenerbahçe, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Diego Carlos'un Parma'ya transfer olacağını açıkladı. Deneyimli stoper, sağlık kontrollerinin ardından İtalyan ekibine imza atacak.
Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden Fenerbahçe'de önemli bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Diego Carlos takımdan ayrılıyor.
Tecrübeli stoper, İtalya Serie A ekibi Parma ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya’nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
33 yaşındaki Brezilyalı savınmacı, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi. Diego Carlos geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Como'da geçirmişti.