Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri 1-0'a abone!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlılara karşı 137'ye 130 galibiyet üstünlüğü bulunurken, ezeli rakipler arasındaki müsabakalarda en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

102 yıllık derbi tarihinde toplam 80 maçta futbolseverler birer gol görürken, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 41 kez, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 39 kez 1-0'lık skorlarla yendi.

İki ekip arasında yapılan son 4 lig maçının 3'ünde 1-0'lık sonuçlar kayıtlara geçti. 2024-2025 sezonunda Kara Kartal, Dolmabahçe'de Alex Oxlade-Chamberlain'in, Kadıköy'de Gedson Fernandes'in golüyle galibiyete uzandı. Geçtiğimiz sezon 5 Nisan 2026'da oynanan son lig maçında ise Kanarya, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Türkiye Kupası'nda ise bu skor son olarak 5 Şubat 2017'de yaşanırken, Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı.