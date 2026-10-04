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        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi!

        Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Dün akşam oynanan Turan Tovuz maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

        Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına 6 Ekim Salı günü devam edecek.

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        #fenerbahçe
        #süper lig
        #çaykur rizespor
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