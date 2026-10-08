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        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

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        #çaykur rizespor
        #fenerbahçe
        #süper lig
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