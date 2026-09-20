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        Haberler Spor Futbol Oğuz Çetin'den hakem tepkisi!

        Oğuz Çetin'den hakem tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin, milli aranın ardından kaldıkları yerden devam ederek şampiyonluğa yürüyeceklerini söyledi. Çetin, puan kayıplarında hakem hatalarının da etkisinin olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Oğuz Çetin'den hakem tepkisi!

        Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan futbol direktörü Oğuz Çetin, Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberlik içinde olduğunda ortaya iyi sonuçların çıktığını dile getirdi.

        Taraftarların takıma verdiği destekle, futbolcuların ortaya koyduğu performansı hep beraber gördüklerini dile getiren Çetin, "Başta hocamız olmak üzere her bir oyuncumuza teşekkür ediyorum. Büyük performans ortaya koydular. Tarihimizdeki önemli skorlardan birisini aldılar. Ancak bilinmesi gereken 24 Haziran'da sezonu açtık, çok zorlu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösterdik. Orada oynadığımız ve oynayacağımız maçlar hiç kolay değil. Bu süreçte ligde puan kayıplarımız oldu. Ancak bugünkü maç şunu gösterdi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e, son 16'ya kalma mücadelemizi vereceğiz. Takımımız çok potansiyelli. Her oyuncumuz kaliteli. Oyun adaptasyonu ve gelişimi de her geçen gün yükseliyor." ifadelerini kullandı.

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        Tek hedeflerinin mayıs ayında şampiyonluğa ulaşmak olduğunun altını çizen Çetin, "Bu süreçte oynayacağımız her maç bize daha fazla güç katacak. Özellikle ilk günden bu yana bize liderlik eden başkanımız Aziz Yıldırım'ın büyük desteği ve tecrübesiyle, her geçen gün camia olarak, takım olarak, teknik kadro olarak çok iyi noktaya ilerlediğimizi görüyorum. Milli arada da bunu geliştirip, ilk oynayacağımız Çaykur Rizespor maçıyla birlikte kaldığımız yerden devam ederek şampiyonluğa güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        "F.BAHÇE'NİN İLK 5 HAFTADA BU KAYIPLARI YAPMA LÜKSÜ YOK"

        Ligin ilk 5 haftasında yaşanan puan kayıplarına dikkati çeken Oğuz Çetin, Fenerbahçe camiasının her zaman başarılı olma zorunluluğu olduğunu belirtti.

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        Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını söyleyen Çetin, "Bu zorlu süreçte Fenerbahçe'nin ilk 5 haftada bu kayıpları yapma lüksü yok. İsmail hocanın yok, bizim yok, oyuncuların yok. İlk 5 haftada kaybedilen puanları, bu zorlu sürecin getirdiği eksiklikler olarak görebiliriz. Ancak ligin başındayız, temel amaçtan sapmadan, inancımızdan eksilme olmadan bu akşam olduğu gibi bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

        Hakem hatalarının ortaya çıkan sonuçlarda etkisi olduğunu da sözlerine ekleyen Çetin, şunları kaydetti:

        "Mağdur olduğumuz birçok maç oldu. Ancak biz özeleştirimizi yaparak yürüyoruz. O tarafta yaşanan olaylar tabii ki Türk futbolunun kanayan yarası. Umuyorum ki bundan sonraki haftalarda bu hakem hataları ne bize ne de diğer takımlara yapılır."

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        Çetin, sakatlığı bulunan Mert Müldür'le ilgili sağlık ekibinin görevini yaptığını ve süreçle ilgili bilgilendirmeyi en kısa sürede yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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