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        Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçına hazırlanıyor

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 23:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'de Gornik Zabrze maçı mesaisi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Sahada çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde 5’e 2 top kapma-pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

        Fenerbahçe, Polonya temsilcisiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Zabrze şehriyle aynı adı taşıyan statta karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 1-0 kazandığı eşleşmenin ikinci maçı için yarın Polonya'ya gidecek.

        İstanbul temsilcisi, Gornik Zabrze müsabakasının hazırlıklarını Polonya'daki antrenmanla tamamlayacak.

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