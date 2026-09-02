Fenerbahçe ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması!

Fenerbahçe Kulübü ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Önder Fırat ve Feridun Geçgel ile Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Burada açıklamada bulunan Önder Fırat, "Nesine ile bizim anlaşmamız sadece sponsorluk anlaşması değil, gerçekten bir işbirliğine dayanıyor. Bu sezon bu tür gelişmeler için sık sık beraber olup sizleri yoracağız. Dün de ifade ettiğimiz gibi Fenerbahçe için attığımız her adımın temelinde güçlü Fenerbahçe ekonomisi var. 10 yıl önce 2016-17 sezonunda Nesine, erkek futbol takımımızın göğüs sponsoruydu. 10 yıl sonra yine bu işbirliğine imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sponsorlukların artarak devam edeceğini aktaran Fırat, "120. yılında yine Fenerbahçe'nin tek hedefi şampiyonluk. Bu konuda gerçekten büyük bir sorumluluğun farkında olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Nesine'nin de 20. yılı hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek en önemli hedeflerimizden. Gayrimenkul geliştirme projelerimiz var. Projeler devam edecek, var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Feridun Geçgel ise şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, tarihi değerleri, milyonlarca taraftarı ve Türkiye'nin en büyük kulübü olmasının getirdiği sorumlulukla yaşayan çok büyük bir ailedir. Hedefimiz her zaman üst seviyedir. Fenerbahçe'nin olduğu yerde mücadele, azim ve iddia ve her şeyden önemlisi başarıya olan inanç vardır. Bu hedeflere ulaşmadaki en önemli etkenlerden biri de uzun vadeli işbirlikleri kurmaktır. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm yöneticilere çok teşekkür ediyoruz."

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Nesine CEO Halit Gülbakanoğlu da şöyle konuştu:

"Bundan 20 yıl evvel kurduğumuz Nesine olarak bu süreç içinde 40 farklı spor kulübüyle birçok branşta sponsorluk yapmış bulunuyoruz. Hepsini en az 2-3 yıl gibi yapıyoruz ama Fenerbahçe örneğinde ne gururla ki 15 yıldır yapıyoruz. Spordan kazanıp tekrar spora vermek bizim için çok önemli. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük spor kulübüyle beraber olabilmek önemli. Bu gururu yaşattıkları için yönetimimize çok teşekkür ediyorum."