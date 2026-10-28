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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Kuyt yönetiminde çalıştı

        Fenerbahçe Kuyt yönetiminde çalıştı

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt yönetiminde çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 16:22 Güncelleme:
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        F.Bahçe Kuyt yönetiminde çalıştı

        Fenerbahçe, 31 Ekim Cumartesi akşamı Göztepe ile sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Dün akşam Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başında Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yer aldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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