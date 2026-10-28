Fenerbahçe Kuyt yönetiminde çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt yönetiminde çalıştı.
Giriş: 28 Ekim 2026 - 16:22 Güncelleme:
Fenerbahçe, 31 Ekim Cumartesi akşamı Göztepe ile sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dün akşam Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başında Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yer aldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ