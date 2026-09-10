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        Haberler Spor Basketbol TKBL Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe, Nell Angloma'yı transfer etti

        Fenerbahçe, Nell Angloma'yı transfer etti

        Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, son olarak Connecticut Sun forması giyen Fransız oyuncu Nell Angloma'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Nell Angloma Fenerbahçe Tarfin'de!

        Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nell Angloma'yı transfer etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Nell Angloma, kariyerinde Centre Federal BB, Basket Lattes Montpellier ve Connecticut Sun formalarını giydi.

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        #nell angloma
        #fenerbahçe tarfin
        #Basketbol
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