Fenerbahçe'nin Roma maçı hazırlıkları devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe akşamı evinde İtalyan ekibi Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:31 Güncelleme:
Fenerbahçe 10 Eylül Perşembe akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarını 9 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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