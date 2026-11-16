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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Milli Takım Fenerbahçe Romelu Lukaku Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

        Romelu Lukaku Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

        Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Romelu Lukaku, 33 yaşında Belçika Milli Takımı'na veda ettiğini açıkladı. Yıldız futbolcu, 16 yıl boyunca milli formayı gururla taşıdığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        Lukaku milli takımı bıraktığını açıkladı!

        Kariyerinde Everton, Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü yaptığı açıklamada; milli takım formasını giydiği için gurur duyduğunu ifade etti.

        İŞTE LUKAKU'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

        16 yıl…

        Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi verdim... Olabilecek her duyguyu yaşadım... Her zaman minnettar olacağım muhteşem takım arkadaşlarımla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum... Ayrıca beni destekleyen ve takıma yardımcı olmam için bana güvenen tüm antrenörlere de teşekkür etmek istiyorum... Güzel bir yolculuktu ve her anından keyif aldım.

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        Belçika taraftarlarına, takımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum.

        O anları asla unutmayacağım

        Burada kalma kararımdan dolayı içim rahat.

        Muhteşemdi

        Keyifliydi

        Minnettarım

        Teşekkür ederim

        PERFORMANSI

        Belçika Milli Takımı ile 135 maça çıkan Romelu Lukaku, 94 gol ve 20 asiste imza attı.

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        #fenerbahçe
        #belçika
        #romelu lukaku
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