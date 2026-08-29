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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!

        Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!

        Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ilk kez takımla çalıştı.

        Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli takımın idmanı, 2 grup halinde 5'e 2 pas çalışmalarıyla sürdü.

        Fenerbahçe, dinlenmeye yönelik çalışmalar, taktiksel ve bireysel provalarla antrenmanı noktalandı.

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        Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde Samsun'a gidecek.

        KAMP KADROSU

        Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.

        Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric

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        #fenerbahçe
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