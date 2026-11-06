Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheliye iddianame hazırlandı

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin yanı sıra HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosyadaki diğer bulgular birlikte değerlendirilerek iddianame hazırlandı.

ŞÜPHELİLERİN OTOBÜSÜN GÜZERGAHINI TAKİP ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

İddianamede, şüphelilerden bazılarının Fenerbahçe takım otobüsünün güzergahını takip ederek otobüsün gelişini diğer şüphelilere haber verdikleri değerlendirildi.

REKLAM

Diğer şüphelilerin ise takım otobüsünün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATİ TEHLİKE GEÇİRMİŞTİ

4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı. Otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları da saldırıdan etkilendi.

Şoförün yaralanması nedeniyle takım otobüsü kaza tehlikesi atlatırken, saldırı sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

39 KİŞİYE KARŞI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 şüphelinin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirildi.

REKLAM

Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi.

MOSTUROĞLU: BEKLENTİMİZ, ADALETİN EKSİKSİZ OLARAK TECELLİ ETMESİDİR

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 4 Nisan saldırısıyla ilgili 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin açıklamada bulundu.

Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsümüze yapılan ve faili meçhul kalan saldırının failleri ve maddi gerçek iddianameyle aydınlatılmıştır. Beklentimiz yapılacak yargılama sonucunda adaletin eksiksiz olarak tecelli etmesidir."