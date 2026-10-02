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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Tarfin: 76 - Dubai Basketbol: 66 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 76 - Dubai Basketbol: 66 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u ağırladı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 76-66 kazandı ve 3'te 3 yaptı!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 23:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe Tarfin'den 3'te 3!

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon turnuvada 3'te 3 yaptı. Dubai Basketbol ise ilk yenilgisini yaşadı.

        Fenerbahçe Tarfin, hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı ve dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodun sonlarında farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 26-14 önde tamamladı.

        İkinci periyotta sarı-lacivertliler, Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 38-23. 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde oyun üstünlüğünü eline geçiren Dubai Basketbol, bitime 40 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

        Üçüncü çeyreğin ilk 7 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü ve Dubai Basketbol'un sadece bir kez skoru eşitleyebildiği bu periyodu 55-51 önde bitirdi.

        Çekişmeli geçen dördüncü çeyreğin sonlarında Dubai Basketbol'a üstünlük sağlayan ve farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 76-66 kazandı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Jordi Aliaga (İspanya)

        Fenerbahçe Tarfin: Forrest 2, Horton Tucker 8, Shields 9, Key 12, Sertaç Şanlı 2, Bingham 20, Baldwin 14, Melli 2, Clyburn 3, Sargiunas 4

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        Dubai Basketbol: Okobo 18, Bacon 12, Blossomgame, Kabengele 5, Wright 12, Dangubic 2, Bertans, Kondic, Diakite 10, Shengelia 4, Petrusev 3, Walkup

        1. Periyot: 26-14

        Devre: 42-39

        3. Periyot: 55-51

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