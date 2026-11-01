Fenerbahçe Tarfin: 88 - TOFAŞ: 77 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ'ı 88-77 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.
Giriş: 01 Kasım 2026 - 18:10 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında TOFAŞ'ı 88-77 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı.
TOFAŞ ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Berk Kurtulmuş
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 9, Sargiunas 13, Juzang 9, Key 17, Sertaç Şanlı 6, Larkin, Bingham 7, Horton-Tucker 18, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim 2, Clyburn 3
TOFAŞ: Jones 20, Efe Postel 4, Thurman 8, Sadık Emir Kabaca 9, McNeace, Carter 4, Nutall 10, Emirhan Serbest 3, Reynolds 16, Leon Apaydın 3
1. Periyot: 25-21
Devre: 47-43
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3. Periyot: 70-59
Beş faulle çıkan oyuncu: 21.50 Carter (TOFAŞ)
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