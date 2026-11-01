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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Tarfin: 88 - TOFAŞ: 77 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 88 - TOFAŞ: 77 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ'ı 88-77 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        F.Bahçe, TOFAŞ'a geçit vermedi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında TOFAŞ'ı 88-77 yendi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı.

        TOFAŞ ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Berk Kurtulmuş

        Fenerbahçe Tarfin: Forrest 9, Sargiunas 13, Juzang 9, Key 17, Sertaç Şanlı 6, Larkin, Bingham 7, Horton-Tucker 18, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim 2, Clyburn 3

        TOFAŞ: Jones 20, Efe Postel 4, Thurman 8, Sadık Emir Kabaca 9, McNeace, Carter 4, Nutall 10, Emirhan Serbest 3, Reynolds 16, Leon Apaydın 3

        1. Periyot: 25-21

        Devre: 47-43

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        3. Periyot: 70-59

        Beş faulle çıkan oyuncu: 21.50 Carter (TOFAŞ)

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