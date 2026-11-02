Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Valencia Basket
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de C Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.
Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:55 Güncelleme:
Euroleague'de C Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, yarın İspanyol ekibi Valencia Basket'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde yoluna 3'te 3'le devam eden sarı-lacivertliler, grubunda ilk basamakta bulunuyor.
İspanyol temsilcisi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe Tarfin, son olarak sahasında Fransa ekibi Flammes Carolo Basket'i 81-71 yendi.
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