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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Virtus Bologna!

        Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Virtus Bologna!

        Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında yarın İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin konuğu Bologna!

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

        Avrupa Ligi'nde geçen sezon Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, yeni sezonu taraftarı önünde açacak.

        Virtus Bologna ile Avrupa Ligi'nde daha önce 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, söz konusu maçların 8'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, rekabette son 5 müsabakadan galip ayrılan taraf oldu.

        BU SEZONKİ 4. RESMİ MAÇI

        Fenerbahçe, yeni sezondaki 4. resmi maçına Virtus Bologna karşısında çıkacak.

        Sezon öncesi Avrupa Ligi'nin ilk kez düzenlediği Süper Kupa'ya katılan sarı-lacivertli ekip, ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 92-90 yenilerek final şansını kaybetti. Fenerbahçe, ikinci maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

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        Sarı-lacivertli ekip, üçüncü resmi karşılaşmasını ise 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş ile yaptı. Müsabakayı 72-59 kazanan Fenerbahçe, yeni sezona kupa moraliyle girdi.

        3. ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

        Fenerbahçe Tarfin, bu sezon Avrupa Ligi'nde üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında ilk şampiyonluğunu 2017'de elde eden sarı-lacivertliler, ikinci zaferini 2025'te yaşadı.

        Fenerbahçe, bu sezon da mutlu sona ulaşarak tarihinin üçüncü Avrupa Ligi şampiyonluğu sevincini yaşayabilmek için mücadele edecek.

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        #fenerbahçe tarfin
        #virtus bologna
        #EuroLeague
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