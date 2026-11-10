Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Real Sociedad'ı ağırlayacak
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında yarın İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı konuk edecek.
Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:14 Güncelleme:
UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yarın İspanyol ekibi Real Sociedad'ı ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, 28 Ekim'de İspanya'daki turun ilk maçında Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.
Derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe arsaVev, Real Sociedad'a 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması halinde çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara geçilecek.
Fenerbahçe'nin tek farklı skorla galibiyeti, beraberlik veya mağlubiyeti halinde ise Real Sociedad, adını çeyrek finale yazdıracak.
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