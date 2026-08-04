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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye yeni şort sponsoru

        Fenerbahçe'ye yeni şort sponsoru

        Fenerbahçe, erkek futbol takımının şort sponsorluğu için Asperox ile anlaşma imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 14:36 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'ye yeni şort sponsoru

        Asperox, Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın yeni şort ön sponsoru oldu.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Sahadaki azmimiz ve mücadelemizle Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımıza destek verecek yeni yol arkadaşımız Asperox'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

        Anlaşmayla birlikte Asperox logosunun, bu sezon erkek futbol takımının yerel müsabakalarda giyeceği şortların sağ ön paçasında yer alacağı aktarıldı.

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