Fenerbahçe'ye yeni şort sponsoru
Fenerbahçe, erkek futbol takımının şort sponsorluğu için Asperox ile anlaşma imzaladı.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 14:36 Güncelleme:
Asperox, Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın yeni şort ön sponsoru oldu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Sahadaki azmimiz ve mücadelemizle Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımıza destek verecek yeni yol arkadaşımız Asperox'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.
Anlaşmayla birlikte Asperox logosunun, bu sezon erkek futbol takımının yerel müsabakalarda giyeceği şortların sağ ön paçasında yer alacağı aktarıldı.
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