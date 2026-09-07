Filenin Efeleri Danimarka ile 2-2 berabere kaldı
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Danimarka ile ikinci hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşma, iki takımın anlaşması doğrultusunda dört set üzerinden oynandı ve 2-2’lik eşitlikle sona erdi.
TÜRKİYE-DANİMARKA: 2-2
TÜRKİYE: Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Berkay Bayraktar (L) (Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın (L), Yunus Emre Tayaz, Hilmi Şahin)
DANİMARKA: Jacobsen, Madsen, Uhrenholt, Kyed, Kjaer, Mikelsons, Petersen (L) (Rasmus, Hoff, Denholt, Dahl, Berg, Larsen, Brinck)
SETLER: 23-25, 25-20, 25-21, 19-25
SÜRE: 1 saat 54 dakika (29,29,30,26)