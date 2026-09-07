Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Filenin Efeleri Danimarka ile 2-2 berabere kaldı

        Filenin Efeleri Danimarka ile 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 11:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Efeler Danimarka ile 2-2 berabere kaldı

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Danimarka ile ikinci hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

        TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşma, iki takımın anlaşması doğrultusunda dört set üzerinden oynandı ve 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

        TÜRKİYE-DANİMARKA: 2-2

        TÜRKİYE: Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Berkay Bayraktar (L) (Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın (L), Yunus Emre Tayaz, Hilmi Şahin)

        REKLAM

        DANİMARKA: Jacobsen, Madsen, Uhrenholt, Kyed, Kjaer, Mikelsons, Petersen (L) (Rasmus, Hoff, Denholt, Dahl, Berg, Larsen, Brinck)

        SETLER: 23-25, 25-20, 25-21, 19-25

        SÜRE: 1 saat 54 dakika (29,29,30,26)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Filenin Efeleri
        #A Milli Erkek Voleybol Takımı
        #cev erkekler avrupa voleybol şampiyonası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        "Sınır ötesi kapan" sonuç verdi: 657 firari Türkiye'ye getirildi
        "Sınır ötesi kapan" sonuç verdi: 657 firari Türkiye'ye getirildi
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı!
        Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı!
        Nike'ta 18 yıl sonra bir ilk
        Nike'ta 18 yıl sonra bir ilk
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş