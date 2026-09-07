Filenin Efeleri Danimarka'yı 4-0 mağlup etti
2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadelede edecek A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Danimarka'yı hazırlık maçında 4-0 mağlup etti.
Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:33 Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Danimarka ile oynadığı ilk hazırlık maçından 4-0 galibiyetle ayrıldı.
TÜRKİYE-DANİMARKA: 4-0
TÜRKİYE: Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Berkay Bayraktar (L) (Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın (L), Yunus Emre Tayaz, Hilmi Şahin)
DANİMARKA: Hoff, Kjaer, Uhrenholt, Kyed, Madsen, Mikelsons, Petersen (L) (Rasmus, Jacobsen, Dahl, Berg, Larsen, Brinck)
REKLAM
SETLER: 25-23, 25-16, 25-18, 25-20
SÜRE: 1 saat 51 dakika (32,26,27,26)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ