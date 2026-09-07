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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Filenin Efeleri Danimarka'yı 4-0 mağlup etti

        Filenin Efeleri Danimarka'yı 4-0 mağlup etti

        2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadelede edecek A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Danimarka'yı hazırlık maçında 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri Danimarka'yı 4-0 mağlup etti

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Danimarka ile oynadığı ilk hazırlık maçından 4-0 galibiyetle ayrıldı.

        TÜRKİYE-DANİMARKA: 4-0

        TÜRKİYE: Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Berkay Bayraktar (L) (Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın (L), Yunus Emre Tayaz, Hilmi Şahin)

        DANİMARKA: Hoff, Kjaer, Uhrenholt, Kyed, Madsen, Mikelsons, Petersen (L) (Rasmus, Jacobsen, Dahl, Berg, Larsen, Brinck)

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        SETLER: 25-23, 25-16, 25-18, 25-20

        SÜRE: 1 saat 51 dakika (32,26,27,26)

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        #A Milli Erkek Voleybol Takımı
        #Filenin Efeleri
        #cev erkekler avrupa voleybol şampiyonası
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