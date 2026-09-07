Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu!

        Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu!

        9-24 Eylül 2026 tarihlerinde, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasında grup etabı fikstürü, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Efeler'in maç programı belli oldu!

        Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Millilerimiz, grup maçlarını Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak.

        Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

        10 Eylül 2026

        TSİ 21.00 Türkiye-Almanya

        12 Eylül 2026

        TSİ 18.00 Fransa-Türkiye

        13 Eylül 2026

        TSİ 18.00 İsviçre-Türkiye

        14 Eylül 2026

        TSİ 21.00 Romanya-Türkiye

        16 Eylül 2026

        TSİ 18.00 Türkiye-Letonya

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Voleybol
        #A Milli Erkek Voleybol Takımı
        #Filenin Efeleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Yeni rolünü anlattı
        Yeni rolünü anlattı
        Mimar Italiano
        Mimar Italiano
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş