Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu!
9-24 Eylül 2026 tarihlerinde, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasında grup etabı fikstürü, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklandı.
Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:35 Güncelleme:
Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Millilerimiz, grup maçlarını Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak.
Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:
10 Eylül 2026
TSİ 21.00 Türkiye-Almanya
12 Eylül 2026
TSİ 18.00 Fransa-Türkiye
13 Eylül 2026
TSİ 18.00 İsviçre-Türkiye
14 Eylül 2026
TSİ 21.00 Romanya-Türkiye
16 Eylül 2026
TSİ 18.00 Türkiye-Letonya
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